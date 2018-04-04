فيديو: أرسنال يهزم ليفربول ويستعيد صدارة "البريميرليغ"

لندن/سما/

استعاد نادي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه اليوم الأحد على ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2، في قمة المرحلة العاشرة من المسابقة.

وتقدم البرازيلي غابرييل مارتينيلي لأرسنال بعد 57 ثانية من صافرة بداية المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة متقنة من مارتن أوديغارد.

وأدرك المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز التعادل لليفربول في الدقيقة 34 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من الكولومبي لويس دياز.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وضع بوكايو ساكا أرسنال في المقدمة مجددا، بتسديدة من داخل المنطقة مستغلا كرة عرضية من غابرييل مارتينيلي.

وأدرك البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو التعادل لليفربول في الدقيقة 53، قبل أن يعود بوكايو ساكا ويسجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة ليستعيد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متقدما بنقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر الفائز أمس على ساوثهامبتون برباعية دون رد.

أما ليفربول، فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز العاشر.