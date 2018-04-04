كوخافي يعلق على عملية شعفاط

القدس المحتلة/سما/

زار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم الأحد موقع العملية التي وقعت على حاجز شعفاط شمال القدس وأسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة، بعدما فتح فلسطيني النار تجاههم.



وقال كوخافي للجنود هناك على ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "أنتم - المقاتلون، إلى جانب الوحدات المقاتلة الأخرى وقوات الأمن، خط دفاعنا الأول. بفضلكم يتم منع الهجمات ويتم تنفيذ الإجراءات المضادة على أساس يومي".



وعلق رئيس الأركان على العملية وقال: "علينا دراسة الحادث واستخلاص العبر من أجل منع وقوع حوادث من هذا النوع - فهذه مسؤوليتنا وسنفعلها بأكبر قدر من الدقة".