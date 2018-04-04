  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدعو للاستنفار لصد سعي المستوطنين اقتحام الأقصى الثلاثاء

الأحد 09 أكتوبر 2022 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو للاستنفار لصد سعي المستوطنين اقتحام الأقصى الثلاثاء



غزة/سما/

قالت حركة "حماس"، إنّ "سعي الاحتلال والجماعات الاستيطانية لاقتحام المسجد الأقصى بآلاف المستوطنين، الثلاثاء المقبل، يوجب الاستنفار في الأراضي الفلسطينية كافة، لصد هذا العدوان، وإفشال مخططات الاحتلال".

وأضافت "حماس"، أنّ "تذرّع المستوطنين بنصوص تلمودية لتنفيذ هذا الاقتحام في ما يسمى عيد العُرش، وتسخير منصات إلكترونية للتحشيد والتحريض، يجعلنا ندق ناقوس خطر جديد يستهدف قدسنا وأقصانا بالتقسيم والتهويد".

وفي إثر ذلك، جددت الحركة التأكيد على حق الفلسطينيين الديني والتاريخي والوطني في المسجد الأقصى المبارك، ودعت "كل القوى والفصائل، وإدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس، والجمعيات والهيئات الرسمية والشعبية لمواجهة هذا الخطر". 

كما دعت "الأمة العربية والإسلامية، وكل الجهات الدولية الحرّة إلى مؤازرة الشعب الفلسطيني في وجه هذا العدوان الصهيوني الغاشم".

#حماس

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط

تفاصيل جديدة عن عملية شعفاط

هآرتس: هذا ما يظهره فيديو عملية شعفاط

أسعار صرف العملات

بالفيديو: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار

"إسرائيل" تستعد لتصعيد محتمل في الشمال وقناة عبرية تستعرض سيناريوهات حزب الله

حزب الله: هزمنا "إسرائيل" وسنهزمها في كل معركة

الأخبار الرئيسية

-424528457

لهذه الأسباب.. صحيفة عبرية تحذر قادة "إسرائيل" من شن عملية عسكرية واسعة بالضفة

مجدلاني يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع "إسرائيل" لاستخراج الغاز من شواطئ غزة

هآرتس: هذا ما يظهره فيديو عملية شعفاط

حزب الله: هزمنا "إسرائيل" وسنهزمها في كل معركة

20180404_1522836762-722-large

اتفاق فلسطيني مصري وشيك على تطوير حقل الغاز "غزة مارين"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية