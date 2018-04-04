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الاحتلال يفرض طوقاً أمنياً على الضفة ويغلق المعابر مع غزة

الأحد 09 أكتوبر 2022 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرض طوقاً أمنياً على الضفة ويغلق المعابر مع غزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الاحتلال الإسرائيلي فرض طوقاً أمنياً شاملاً على الضفة الغربية، وأغلق المعابر مع قطاع غزة حتى انتصاف الليلة المقبلة.

وفي التفاصيل، قالت قناة "مكان" الإسرائيلية إن "المؤسسة الأمنية فرضت بدءاً من هذه الساعة طوقاً أمنياً شاملاً على يهودا والسامرة، وأغلقت المعابر مع قطاع غزة".

وأضافت أنه "سيتم رفعه عند انتصاف الليلة المقبلة، ولم تقرر الدوائر الأمنية بعد في إمكانية تمديده أم لا على مدى أيام عيد المظلة سوكوت، وذلك في أعقاب العملية أمس في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة".

يأتي ذلك في وقت تتزايد المخاوف الإسرائيلية بعد تصاعد العمليات الفدائية في القدس المحتلة وأنحاء الضفة الغربية. ويوم أمس، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل جندية للاحتلال، وإصابة عسكريَّين في عملية إطلاق النار في شعفاط في القدس المحتلة.

وداهمت سيارة مسرعة حاجز مخيم شعفاط، وجرى إطلاق النار منها صوب الجنود المتمركزين في المكان، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابتين، ومقتل الجندية.

#الاحتلال #الضفة الغربية #قطاع غزة

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