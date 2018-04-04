حصار ومواجهات.. تعليق الدوام في مدارس مخيم شعفاط وعناتا

القدس المحتلة/سما/

أعلنت لجان أولياء الأمور في مدارس مخيم شعفاط وعناتا، مساء اليوم الأحد، عن تعليق الدوام في مدارس المنطقة ليوم غد، بسبب الحصار المتواصل المفروض على المنطقة .

وأوضحت لجان أولياء الأمور أن تعليق الدوام للحفاظ على سلامة الطلبة والطواقم التعليمية والإدارية، ويشمل القرار في كافة مدارس المخيم "رأس خميس، ضاحية السلام، رأس شحادة، وبلدة عناتا "

وتواصل سلطات الاحتلال منذ 24 ساعة فرض حصارها الشامل على بلدة عناتا ومخيم شعفاط، بإغلاق المداخل ومنع الدخول أو الخروج من المنطقة، وتنفيذ الاقتحامات والمداهمات للمنازل .

وتتواصل المواجهات في شوارع مخيم شعفاط، وتستخدم القوات القنابل الغازية والرصاص الحي والأعيرة المطاطية بصورة عشوائية.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على المواطنين العالقين عند مدخل بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المواطنين والمركبات عند مدخل البلدة، ومنعتهم من دخولها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل منذ الليلة الماضية إغلاق مداخل بلدة عناتا، وضاحية السلام، ومخيم شعفاط.

واندلعت أيضا مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "بئر أيوب" في البلدة وسط إطلاق قنابل الصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.