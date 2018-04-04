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الخليل: الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في البلدة القديمة ومستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين

الأحد 09 أكتوبر 2022 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في البلدة القديمة ومستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين



الخليل/سما/

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وأغلقت عددا من شوارعها.

وقال الناشط عارف جابر، إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، ونصبت الحواجز العسكرية المؤدية إلى أحياء البلدة القديمة، فيما منعت المواطنين ومركباتهم من المرور عبر الشوارع الرئيسية المؤدية إلى إحياء: واد النصارى، وواد الحصين، وحارة جابر.

وأضاف أن عشرات المستوطنين أغلقوا عددا من الشوارع شرق المدينة، بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا على مركبات المواطنين.

#الخليل

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