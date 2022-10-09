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بوتين: المنفذون والمخططون للهجوم على جسر القرم هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية

الأحد 09 أكتوبر 2022 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين: المنفذون والمخططون للهجوم على جسر القرم هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية



موسكو/سما/

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين حسبما ذكر بيان للرئاسة الروسية اليوم الأحد.


وقال الرئيس بوتين إن "المخططين والمنفذين والمشتركين في تفجير جسر القرم هم أجهزة المخابرات الأوكرانية، إنه هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية الحيوية لروسيا".


وأكد باستريكين في الاجتماع مع بوتين على ذلك بالقول: "العمل الإرهابي على جسر القرم تم إعداده من قبل المخابرات الأوكرانية".


كما أشار باستريكين إلى إن محققي وموظفي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تمكنوا من تحديد المشتبه بهم المتورطين في الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

وقال: "لقد حددنا بالفعل طريق الشاحنة حيث وقع الانفجار (يحدد مسار الشاحنة) هذه بلغاريا، وهنا جورجيا، وهذه أرمينيا وأوسيتيا الشمالية وكراسنودار، وتم تحديد وسطاء النقل وبمساعدة ضباط جهاز الأمن الفيدرالي تمكنا من تحديد المشتبه بهم من بين أولئك الذين يمكن أن يعدوا لهجوم إرهابي.

وأضاف باستريكين: "نحن نواصل دراسة أهداف وغايات هذا التفجير، إنه بالتأكيد ذو طابع إرهابي، وجميع بياناتنا تسمح لنا بالتوصل إلى نتيجة لا لبس فيها، هذا هجوم إرهابي أعدته القوات الخاصة الأوكرانية، وكان الغرض من هذا الهجوم الإرهابي تدمير منشأة بنية تحتية مدنية كبيرة ومهمة للغاية بالنسبة لروسيا".

#بوتين #جسر القرم

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