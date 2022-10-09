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إصابتان إحداهما خطيرة إثر حادث عمل في طمرة

الأحد 09 أكتوبر 2022 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان إحداهما خطيرة إثر حادث عمل في طمرة



طمرة/سمام

أُصيب شابان بجراح متفاوتة الخطورة، إثر حادث عمل وقع في مدينة طمرة، مساء اليوم الأحد، بحسب ما أفاد مركز طبيّ.

وأفاد مركز الزهراوي، بأنّ طاقما طبيا تابعا له، بإصابة شابين يبلغان من العمر 30 و31 عاما، جرّاء سقوط جسم ثقيل عليهما، في ورشة عمل في المدينة.

وذكر المركز أن إصابة أحدهما تتراوح بين المتوسطة والخطيرة، فيما وُصفت جراح الآخر بالمتوسطة.


وأشار إلى أنه نقل الشابين إلى مشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج، بعد أن قُدِّمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 55 عاملا قد لاقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 وحتى يوم الجمعة الماضي.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد، خلال العام 2020، وفي العام الذي سبقه (2019)، لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، ولا سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

#طمرة

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