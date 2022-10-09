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الرئاسة اللبنانية: سنتسلم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية خلال ساعات

الأحد 09 أكتوبر 2022 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة اللبنانية: سنتسلم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية خلال ساعات



بيروت/سما/

أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء يوم الأحد، أن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا من آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان.

وأفاد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية بأن هوكشتاين أطلع عون على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية.

وأكد الوسيط الأمريكي أن جولات النقاش ختمت وتم تحديد الملاحظات وأنه سيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح مكتب الرئاسة أن لبنان سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكشتاين بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.

وقالت إن هوكشتاين شكر الرئيس عون وفريق عمله على الإدارة الحكيمة لملف المفاوضات والطريقة التي تم فيها التعاطي مع النقاط التي كانت موضع بحث، ما سهّل استكمال التفاوض من خلال عمل مرهق في الأيام الماضية.

هذا، وذكرت الرئاسة أن عون اطلع من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على تفاصيل المناقشات مع الوسيط الأمريكي خلال الأيام الثلاثة الماضية.

#لبنان #ترسيم الحدود البحريّة

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