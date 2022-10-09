  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنا من منزله بعد محاصرته قرب رام الله

الأحد 09 أكتوبر 2022 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنا من منزله بعد محاصرته قرب رام الله



رام الله/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا بعد محاصرتها منزلا في قرية أبو شخيدم، شمال غرب رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر أدهم قنداح من داخل منزل عائلته في البلدة، بعد أن حاصرته قوة كبيرة منها قوة اليمام الخاصة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وفتشت عددا من المنازل، كما فجرت مدخل بناية سكنية، قبل أن تعتقل مواطنا.

وأشار شهود عيان، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الصحفيين الذين توافدوا للمكان لتغطية العملية العسكرية الإسرائيلية.

#الاحتلال #اسير محرر

الأكثر قراءة اليوم

مقتل مجندة إسرائيلية في عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط بالقدس (صور وفيديو)

شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط

أسعار صرف العملات

بالفيديو: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار

"إسرائيل" تستعد لتصعيد محتمل في الشمال وقناة عبرية تستعرض سيناريوهات حزب الله

لهذا السبب.. سفارة روسيا لدى دولة "الاحتلال" توبّخ موفد قناة عبرية

هل ستتمسك "فتح" بحكومة توافق وطني تعترف ببرنامج منظمة التحرير في ملف المصالحة ؟

الأخبار الرئيسية

هآرتس: هذا ما يظهره فيديو عملية شعفاط

حزب الله: هزمنا "إسرائيل" وسنهزمها في كل معركة

photo_2022-10-09_15-41-39

صحيفة عبرية: بعد عملية شعفاط.. هذه هي المعضلات التي ستواجه المستوى السياسي الأمني

20180404_1522836762-722-large

اتفاق فلسطيني مصري وشيك على تطوير حقل الغاز "غزة مارين"

تفاصيل جديدة عن عملية شعفاط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية