الاحتلال يعتقل مواطنا من منزله بعد محاصرته قرب رام الله

رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا بعد محاصرتها منزلا في قرية أبو شخيدم، شمال غرب رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر أدهم قنداح من داخل منزل عائلته في البلدة، بعد أن حاصرته قوة كبيرة منها قوة اليمام الخاصة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وفتشت عددا من المنازل، كما فجرت مدخل بناية سكنية، قبل أن تعتقل مواطنا.

وأشار شهود عيان، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الصحفيين الذين توافدوا للمكان لتغطية العملية العسكرية الإسرائيلية.