  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: سنستمر بدعم عمل المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في فلسطين

الأحد 09 أكتوبر 2022 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: سنستمر بدعم عمل المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في فلسطين



رام الله/سما/

 أكد رئيس الوزراء محمد اشتية الاستمرار في دعم عمل المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في فلسطين، في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تواجهها، كونها مؤسسات مرخصة وتعمل تحت مظلة القانون الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا من منظمة "أولوف بالمه" العالمية السويدية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة في حوار دائم مع مؤسسات المجتمع المدني حول القضايا كافة، في ظل غياب المجلس التشريعي نتيجة استمرار إسرائيل منع عقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس.

وثمن زيارة الوفد لفلسطين في هذا الوقت الصعب والحرج للاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع، وللوقوف على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا وبحق مؤسساتنا.

وطالب رئيس الوزراء المؤسسات الحقوقية الدولية بفضح ممارسات الاحتلال القمعية والعنصرية بحق أبناء شعبنا، لمواجهة الحرب التي تشنها إسرائيل على أموالنا وروايتنا وأرضنا، وتسليط الضوء على استمرار الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء والضغط للإفراج العاجل عنهم وعن الأسرى من النساء والأطفال والمرضى.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

الأكثر قراءة اليوم

مقتل مجندة إسرائيلية في عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط بالقدس (صور وفيديو)

شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط

تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وغانتس يهدد بتدمير لبنان

أسعار صرف العملات

بالفيديو: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار

"إسرائيل" تستعد لتصعيد محتمل في الشمال وقناة عبرية تستعرض سيناريوهات حزب الله

لهذا السبب.. سفارة روسيا لدى دولة "الاحتلال" توبّخ موفد قناة عبرية

الأخبار الرئيسية

هآرتس: هذا ما يظهره فيديو عملية شعفاط

حزب الله: هزمنا "إسرائيل" وسنهزمها في كل معركة

photo_2022-10-09_15-41-39

صحيفة عبرية: بعد عملية شعفاط.. هذه هي المعضلات التي ستواجه المستوى السياسي الأمني

20180404_1522836762-722-large

اتفاق فلسطيني مصري وشيك على تطوير حقل الغاز "غزة مارين"

تفاصيل جديدة عن عملية شعفاط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية