اشتية: سنستمر بدعم عمل المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في فلسطين

رام الله/سما/

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية الاستمرار في دعم عمل المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في فلسطين، في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تواجهها، كونها مؤسسات مرخصة وتعمل تحت مظلة القانون الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا من منظمة "أولوف بالمه" العالمية السويدية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة في حوار دائم مع مؤسسات المجتمع المدني حول القضايا كافة، في ظل غياب المجلس التشريعي نتيجة استمرار إسرائيل منع عقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس.

وثمن زيارة الوفد لفلسطين في هذا الوقت الصعب والحرج للاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع، وللوقوف على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا وبحق مؤسساتنا.

وطالب رئيس الوزراء المؤسسات الحقوقية الدولية بفضح ممارسات الاحتلال القمعية والعنصرية بحق أبناء شعبنا، لمواجهة الحرب التي تشنها إسرائيل على أموالنا وروايتنا وأرضنا، وتسليط الضوء على استمرار الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء والضغط للإفراج العاجل عنهم وعن الأسرى من النساء والأطفال والمرضى.