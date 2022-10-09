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هيئة حقوقية: استمرار توقيف مصعب اشتية انتهاكًا للقانون

الأحد 09 أكتوبر 2022 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة حقوقية: استمرار توقيف مصعب اشتية انتهاكًا للقانون



رام الله/سما/

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مساء اليوم الأحد، إن باحثة من الهيئة قامت بزيارة عاجلة (للموقوف) لدى اللجنة الأمنية المشتركة في مدينة أريحا، مصعب اشتية والموجود حالياً في مستشفى أريحا الحكومي للاطمئنان على وضعه الصحي بعد ورود معلومات عن نقله إلى المستشفى.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه وبحسب المعلومات فإن اشتية مضرب عن الطعام وممتنع عن تناول الدواء، علما أنه بحاجة لعناية طبية، ويطالب بإخلاء سبيله استجابة لقرار المحكمة.

وأفادت الهيئة بانها ترى أن استمرار توقيف مصعب اشتية، رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله، يعتبر احتجازا تعسفيا ويشكل انتهاكا صريحا للقانون وتطالب بإخلاء سبيله فوراً.

#مصعب اشتية

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