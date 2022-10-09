الزراعة بغزة تحدد موعد افتتاح موسم قطف الزيتون

غزة/سما/

أنهت وزارة الزراعة في غزة، كافة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بافتتاح موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للعام 2022، وذلك بمشاركة بلدية المصدر والمؤسسات والفعاليات الوطنية والمزارعين.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة فايز الشيخ، أن يوم الخميس القادم الموافق الثالث عشر من أكتوبر الجاري، سيشهد حفلاً وطنياً كبيراً لموسم الزيتون الفلسطيني، وهو الموعد الذي يُسمح للمعاصر بالتشغيل واستقبال ثمار الزيتون بهدف العصر واستخراج الزيت.

وأشار الشيخ، إلى أن وزارته حددت قرية المصدر في المحافظة الوسطى مكاناً لافتتاح الموسم، وذلك على غرار محافظات القطاع الأخرى التي جرى افتتاح الموسم فيها خلال السنوات الفائتة، مشيداً بتعاون بلدية المصدر والمؤسسات والفعاليات الوطنية والمزارعين لإنجاح الاحتفال.

وأوضح أن برنامج حفل الافتتاح سيتضمن عروض كشفية وفقرات تراثية ومنتجات وطنية، لافتاً إلى أن البرنامج سينتهي بزيارة إحدى معاصر الزيتون في المحافظة الوسطى.