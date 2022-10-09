  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الزراعة بغزة تحدد موعد افتتاح موسم قطف الزيتون

الأحد 09 أكتوبر 2022 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة بغزة تحدد موعد افتتاح موسم قطف الزيتون



غزة/سما/

أنهت وزارة الزراعة في غزة، كافة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بافتتاح موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للعام 2022، وذلك بمشاركة بلدية المصدر والمؤسسات والفعاليات الوطنية والمزارعين.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة فايز الشيخ، أن يوم الخميس القادم الموافق الثالث عشر من أكتوبر الجاري، سيشهد حفلاً وطنياً كبيراً لموسم الزيتون الفلسطيني، وهو الموعد الذي يُسمح للمعاصر بالتشغيل واستقبال ثمار الزيتون بهدف العصر واستخراج الزيت.

وأشار الشيخ، إلى أن وزارته حددت قرية المصدر في المحافظة الوسطى مكاناً لافتتاح الموسم، وذلك على غرار محافظات القطاع الأخرى التي جرى افتتاح الموسم فيها خلال السنوات الفائتة، مشيداً بتعاون بلدية المصدر والمؤسسات والفعاليات الوطنية والمزارعين لإنجاح الاحتفال.

وأوضح أن برنامج حفل الافتتاح سيتضمن عروض كشفية وفقرات تراثية ومنتجات وطنية، لافتاً إلى أن البرنامج سينتهي بزيارة إحدى معاصر الزيتون في المحافظة الوسطى.

#غزة #الزراعة #موسم قطف الزيتون

الأكثر قراءة اليوم

مقتل مجندة إسرائيلية في عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط بالقدس (صور وفيديو)

شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط

تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وغانتس يهدد بتدمير لبنان

بالفيديو: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار

أسعار صرف العملات

"إسرائيل" تستعد لتصعيد محتمل في الشمال وقناة عبرية تستعرض سيناريوهات حزب الله

لهذا السبب.. سفارة روسيا لدى دولة "الاحتلال" توبّخ موفد قناة عبرية

الأخبار الرئيسية

photo_2022-10-09_15-41-39

صحيفة عبرية: بعد عملية شعفاط.. هذه هي المعضلات التي ستواجه المستوى السياسي الأمني

20180404_1522836762-722-large

اتفاق فلسطيني مصري وشيك على تطوير حقل الغاز "غزة مارين"

photo_2022-10-09_14-26-16

يديعوت ترصد أهم 15 عملية فلسطينية وقعت في الأيام القليلة الماضية

المصالحة-الجزائر-730x438

هل ستتمسك "فتح" بحكومة توافق وطني تعترف ببرنامج منظمة التحرير في ملف المصالحة ؟

تفاصيل جديدة عن منفذ عملية شعفاط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية