حزب الله: هزمنا "إسرائيل" وسنهزمها في كل معركة

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة هي أكبر دليل على أنّ نصر الله تعالى للمؤمنين يتحقّق بثباتهم وجهادهم رَغم قلّة عددهم لأنهم اصحاب الحق.

ووفق قناة المنار اللبنانية أكد قاسم “هزمنا إسرائيل وفي كلّ معركةٍ سنهزمها إن شاء الله تعالى ما دامَ بيننا مثل هؤلاء المقاومين والمقاومات من أبناء حزب الله وأبناء الجهاد وأبناء السيّد الخامنئي دام ظلّه”.

وتابع الشيخ قاسم “يحارون كيف يواجهوننا ليُسقطوا مشروعيّة حضورنا ولكننا نواجههم بالأدلة والمنطق فيعجزون يقولون لنا لا نريد سلاحًا بيننا لأن السلاح محصور بالجيش اللبناني”، واضاف “نقول لهم نحن نؤمن أيضًا بأنّ السلاح للدفاع عن الأرض يجب أن يكون بيد الجيش اللبناني وهو الذي يدافع عن الأرض”، وقال “إذا منعوا الجيش اللبناني من أن يتسلح وقولوا لنا إذا كان قدرة هذا الجيش محدودة في عمليّة المواجهة، ألا يجب على المواطنين في هذه الدولة أن يساندو جيشهم لتحرير أرضهم وللدفاع عن وطنهم ، يحارون جوابًا ويقولون بلا لكن يجب أن يمرّ الأمر بطريق غير الذي تقومون به”، وسأل “ألا تعلمون أنّه ممنوع قتال إسرائيل ، ألا تعلمون أنّ الاسلحة يُفتَرض أن تصِل بطريقة محدودة جدًا لا تتمكّن لا من إسقاط طائرة ولا الوصول إلى العمق الفلسطيني المحتلّ ولا لسلاحٍ يستطيع أن يغيّر المعادلة ، هم يحارون جوابًا ونحن لن ننتظر جوابهم”.

واوضح الشيخ قاسم “نحن نعلم إذا الساحة قد فرغت من مقاومة إسرائيل فالبديل أن تقتلنا إسرائيل في كلّ يوم والبديل أن تحتلّ إسرائيل أرضنا والبديل أن تتخذ من جنوبنا مستوطنات والبديل أن تفرِض علينا رئاسة جمهورية و نظامًا سياسيًا واقتصاديًا في لبنان”، وأكد “لن نقبل هذا البديل ما دمنا موجودين كأعزاء كمقاومين سنبقى نحفظ الدماء من أجل أن نحمي لبنان ونحافظ عليه مهما طال الزمن ومهما كانت التضحيات”.