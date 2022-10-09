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فيديو: مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط

الأحد 09 أكتوبر 2022 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط



القدس المحتلة/سما/

اندلعت مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت.

وكان عشرات المواطنين أصيبوا الليلة الماضية بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم، واستهدافها منازل المواطنين بالغاز المسيل للدموع بكثافة، إضافة لاعتقال 14 مواطنا.

كما تواصل قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية إغلاق مداخل بلدة عناتا، وضاحية السلام، ومخيم شعفاط.

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#الاحتلال #مخيم شعفاط

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