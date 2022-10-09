تقديرات إسرائيلية: احتمالات الحرب أمام "حزب الله" ضعيفة

القدس المحتلة/سما/

قدرت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، بأن احتمالات الحرب أمام حزب الله اللبناني تبدو ضعيفة.



وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، مساء اليوم الأحد، أن هناك تقديرات داخل إسرائيل تفيد بأن احتمالات الحرب أمام حزب الله اللبناني منخفضة، خاصة مع عدم التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، اللبناني والإسرائيلي، حتى الآن.



وأوضحت الصحيفة العبرية أنه رغم وجود هذه التقديرات داخل البلاد، فإن الجيش الإسرائيلي يجري استعدادته لأي سيناريو محتمل، خاصة سيناريو تأجيل توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التقديرات قد خرجت من اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والعسكرية "الكابينيت" يوم الخميس الماضي، حيث ناقش آخر تطورات ملف الاتفاق مع لبنان، عبر الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين.



وأفادت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن التقديرات الإسرائيلية تعني أن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، لا ييبغى الحرب أمام إسرائيل، أو لا يهدف إلى الحرب أمام الجيش الإسرائيلي، خاصة وأنه ما تزال هناك فرصة لإتمام الاتفاق بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي.