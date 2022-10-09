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ترامب حول أزمة أوكرانيا: يجب بدء المفاوضات فورا وإلا سنواجه حربا نووية

الأحد 09 أكتوبر 2022 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب حول أزمة أوكرانيا: يجب بدء المفاوضات فورا وإلا سنواجه حربا نووية



واشنطن/سما/

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإطلاق مفاوضات على الفور لإنهاء الصراع في أوكرانيا، محذرا من أن الوضع الراهن قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب متحدثا أمام حشد من أنصاره في ولاية نيفادا أمس السبت: "يجب أن نطالب بإجراء مفاوضات فورا من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للحرب في أوكرانيا، وإلا سننتهي إلى الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف: "لن يبقى هناك شيء من كوكبنا، وكل ذلك لأن الأشخاص الأغبياء ليس لديهم أدنى فكرة (عن الموضوع).. إنهم لا يفهمون قوة النووي".


وهاجم ترامب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بسبب "استخفافه" باحتمال نشوب صراع نووي مع روسيا.

وقال: "لدينا رئيس يعاني من التدهور الإدراكي وليست لديه قدرة على قيادة البلد، ويتحدث الآن باستخفاف عن حرب نووية مع روسيا، ما سيعنى حربا عالمية ثالثة ستكون أكثر تدميرا من الحروب العالمية الأخرى".

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