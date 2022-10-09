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الشرطة تصدر بيانًا للرأي العام حول أحداث بيت لحم

الأحد 09 أكتوبر 2022 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تصدر بيانًا للرأي العام حول أحداث بيت لحم



بيت لحم/سما/

 أصدرت المديرية العامة للشرطة، الأحد، بيانًا للرأي العام حول تفاصيل أحداث بيت لحم.

وقالت الشرطة في بيانها، أنه وبناء على بلاغ وصل للشرطة حول إختفاء فتاة من محافطة بيت لحم قامت الشرطة والأجهزة الأمنية بالبحث والتحري وجمع المعلومات لهذا الحدث، فتم العثور على الفتاة في نابلس كما تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المشتبه فيهم وما زالت التحقيقات مستمرة.


وأضافت: على إثر ذلك وقعت بعض الأعمال المخلة بالأمن والنظام العام بما في ذلك إغلاق طرق وإطلاق النار وخطف مواطنين بين العائلتين.


وتابعت: قامت الشرطة والأجهزة الأمنية وقوات الأمن الوطني بالسيطرة على الأحداث وإعادة فتح الطرق بجهود متواصلة ومكثفة منذ أمس، بوجود محافظ محافظة بيت لحم وقادة الأجهزة الأمنية وحركة فتح ورجال الإصلاح والعشائر وستواصل قوى الأمن متابعة الأحداث وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة  لعدم تكرار مثل هذه الأحداث.

وناشدت الشرطة المواطنين بعدم أخذ القانون باليد وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وضرورة ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق القانونية والسلمية.

#الشرطة الفلسطينية #بيت لحم

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