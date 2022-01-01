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آلية السفر عبر معبر رفح غدا الاثنين

الأحد 09 أكتوبر 2022 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدا الاثنين



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2022.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة + الرابعة حتى الربم (100) من كشف رقم (34/2022)، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (39/2022).

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

 

وأشارت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (34/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (39/2022): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام: اضغط هنا

#كشف السفر عبر معبر رفح

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