تفاصيل جديدة عن منفذ عملية شعفاط

القدس المحتلة/سما/

كشفت سلطات الاحتلال أن منفذ عملية حاجز شعفاط هو عدي التميمي 22 عاما لم يعتقل سابقا، وليس لديه أي انتماء تنظيمي.

وبينت صحيفة يديعوت أحرونوت أن تقديرات أجهزة أمن الاحتلال تشير إلى احتمالية أن يكون التميمي قد تصرف بمفرده بدون أي ارتباط بتنظيم فلسطيني أو خلية منظمة.

وأوضحت الصحيفة أن الاحتلال اعتقل والدة ووالد وشقيق المنفذ، بالإضافة للشخص الذي أقله في مركبته، وثلاثة شبان آخرين يدعي الاحتلال أنهم قد يكونوا ساعدوه.

في التحقيق الأولي الذي أجراه الاحتلال، تبين أن التميمي استقل سيارة مع أربعة شبان، وقال إنه يريد الذهاب إلى مستوطنة "موديعين"، وعندما وصلوا إلى الحاجز، نزل من السيارة وأطلق سبع طلقات ثم انسحب من المكان.



وكان الاحتلال قد أعلن عن مقتل مجندة في العملية التي وقعت عند حاجز شعفاط مساء أمس السبت، بالإضافة لإصابة اثنين من جنود جيش الاحتلال، أحدهما بجراح خطيرة.