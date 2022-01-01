قلقيلية: "جودة البيئة" ترجع حافلة إسرائيلية محملة بإطارات مركبات تالفة

قلقيلية/سما/

تمكنت سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع أجهزة الضابطة الجمركية والشرطة البيئية والارتباط العسكري في محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، من إرجاع حافة إسرائيلية محملة بإطارات سيارات تالفة مهربة إلى مصدرها داخل أراضي عام 1948، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وجرى ضبط الحافلة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية في قلقيلية، وبحوزتها 70 إطارا تالفا، إذ تم التحفظ عليها، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من حيث الضبط والتنسيق في المحافظة.

ودعت سلطة جودة البيئة المواطنين للتبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات، لما في ذلك من ضرورة وطنية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق بيئتنا، والعمل على التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة، أو بالاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية "132"، أو جهاز الشرطة- الشرطة البيئية.