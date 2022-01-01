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مستوطنون يعربدون وسط حوارة بحماية قوات الاحتلال

الأحد 09 أكتوبر 2022 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعربدون وسط حوارة بحماية قوات الاحتلال



نابلس/سما/

 نفذ مستوطنون، اليوم الأحد، أعمال عربدة وسط بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لمراسلنا، ان عشرات المستوطنين تجمهروا وسط بلدة حوارة، وقاموا بأعمال عربدة في المنطقة، وحاولوا مهاجمة المركبات الفلسطينية؛ وذلك بحماية جنود الاحتلال المنتشرين بكثافة في البلدة.

وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين واستهدافهم المواطنين وممتلكاتهم، خاصة مع بدء موسم قطف الزيتون.

وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال دوار بلدة دير شرف غرب نابلس، باتجاه الطريق المؤدي إلى طولكرم.

#الاستيطان #قوات الاحتلال

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