فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الاحد.
* "يديعوت أحرونوت":
- إصابة مجندة وثلاثة جنود آخرين بإطلاق نار على حاجز شعفاط
- اليوم اغلاق كامل للضفة حتى منتصف ليلة غدا بسبب الأعياد اليهودية
- الوسيط الأميركي يحاول اقناع لبنان بالتراجع عن ملاحظاتها حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
- اليوم ستصدر المحكمة العليا قرارها بشأن شطب التجمع من المشاركة بالانتخابات
* "معاريف":
- عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط
- إسرائيل تستعد لاستخراج الغاز من منصة "كريش"
- 4 قتلى فلسطينيين في الضفة من بينهم صبي 14 عاما
- محكمة في القدس ترفض استئناف الشرطة على قرار يسمح لنشطاء الهيكل بالصلاة ونفخ البوق بالحرم القدسي
- المفتش العام للشرطة حذر من ان استفزاز المتطرفين اليهود قد يؤدي الى عملية حارس الاسوار 2
* "هآرتس":
- إسرائيل تستعد للتصعيد على خلفية البدء باستخراج الغاز من منصة كريش
- وزارة الامن ستدفع نصف مليون شيقل لعائلة عمر اسعد الذي توفي جراء الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال مقابل إلغاء الدعوى
- جدعون ليفي يكتب: حكومة الاحتلام تحولت الى حكومة الحروب
- افتتاحية الصحيفة: كفى للقتل في الضفة