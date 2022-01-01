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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 09 أكتوبر 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

 فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الاحد.

* "يديعوت أحرونوت":

- إصابة مجندة وثلاثة جنود آخرين بإطلاق نار على حاجز شعفاط

- اليوم اغلاق كامل للضفة حتى منتصف ليلة غدا بسبب الأعياد اليهودية 

- الوسيط الأميركي يحاول اقناع لبنان بالتراجع عن ملاحظاتها حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل 

- اليوم ستصدر المحكمة العليا قرارها بشأن شطب التجمع من المشاركة بالانتخابات 

* "معاريف": 

- عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط 

- إسرائيل تستعد لاستخراج الغاز من منصة "كريش"

- 4 قتلى فلسطينيين في الضفة من بينهم صبي 14 عاما 

- محكمة في القدس ترفض استئناف الشرطة على قرار يسمح لنشطاء الهيكل بالصلاة ونفخ البوق بالحرم القدسي 

- المفتش العام للشرطة حذر من ان استفزاز المتطرفين اليهود قد يؤدي الى عملية حارس الاسوار 2 

* "هآرتس":

- إسرائيل تستعد للتصعيد على خلفية البدء باستخراج الغاز من منصة كريش 

- وزارة الامن ستدفع نصف مليون شيقل لعائلة عمر اسعد الذي توفي جراء الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال مقابل إلغاء الدعوى

- جدعون ليفي يكتب: حكومة الاحتلام تحولت الى حكومة الحروب 

- افتتاحية الصحيفة: كفى للقتل في الضفة 

#الصحف الاسرائيلية

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