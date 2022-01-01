رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها خبر استشهاد شابين وإصابة 11 مواطنا بجروح، خلال مواجهات أعقبت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

كما أبرزت الصحف الثلاث اصابات واعتقال شبان في باب العامود خلال قمع الاحتلال المشاركين في ذكرى المولد النبوي بمدنية القدس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

شهيدان و11 جريحا في جنين ومخيمها

الرئيس يستقبل وزير الداخلية الأردني

جرح مواطن ومنع المزارعين من قطف الزيتون

إصابة 3 جنود بإطلاق نار على حاجز شعفاط

اصابات واعتقال شبان في باب العامود.. الاحتلال يعرقل إحياء ذكرى المولد النبوي

* "الحياة الجديدة":

4 شهداء خلال 24 ساعة: استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين ومخيمها

الرئيس يستقبل وزير الداخلية الأردني

الرئيس يكرم رئيس بلدية "باترسون" الأميركية ويمنح باسم حشمة وسام الاستحقاق والتميز

أبو ردينة: نحذر من تمادي جرائم الاحتلال بحق شعبنا الذي ستكون تبعاته مدمرة للجميع

الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والاسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

اشتية: شركاء مع الأردن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة ووحدة المصير وتعزيز التجارة

30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ14

* "الأيام":

استشهاد شابين وإصابة 11 مواطنا بجراح في مواجهات أعقبت اقتحام مخيم جنين

الرئيس يستقبل وزير الداخلية الأردني

اصابة 3 من جنود الاحتلال بإطلاق نار على حاجز شعفاط

"الحرب على جنين".. غطاء جوي وقوات خاصة وقناصة متخفون

أبو ردينة: نحذر من تمادي جرائم الاحتلال

الاحتلال يقمع احتفالات المواطنين المقدسيين الحاشدة بعيد المولد النبوي