وقفة اسناد ودعم للأسرى المضربين عن الطعام في نابلس

رام الله / سما /

نظمت اللجنة الوطنية العليا لدعم الاسرى في نابلس، اليوم الأحد، وقفة دعم واسناد للأسرى المضربين عن الطعام والأسير ناصر أبو حميد.

وأكدت الفعاليات المشاركة في الوقفة، ضرورة التحرك الفعلي والعاجل للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى منهم، الذين يعانون من سياسة الاهمال الطبي المتعمد، خاصة الأسير أبو حميد المصاب بالسرطان.

وشددت على ضرورة الوقوف الى جانب الأسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، ودعمت المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه الأسرى.

يشار الى أن 20 معتقلا جديدا انضموا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، ليرتفع عدد المضربين إلى 50