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من نقطة صفر.. بالفيديو شاهد لحظة تنفيذ عملية حاجز شعفاط

الأحد 09 أكتوبر 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
من نقطة صفر.. بالفيديو شاهد لحظة تنفيذ عملية حاجز شعفاط



القدس المحتلة / سما /

نشرت مصادر عبرية مقطع فيديو لحظة عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني، مساء أمس السبت، على حاجز شعفاط في مدينة القدس المحتلة، وأدت إلى مقتل مجندة وإصابة اخرين.

وأظهر المقطع المصور، ترجل منفذ العملية من مركبة بيضاء بكل هدوء، ثم شرع بإطلاق النار باتجاه الجنود المتواجدين على الحاجز من نقطة صفر بواسطة مسدس.

وأصيب الجنود المنتشرين داخل الحاجز بحالة من الرعب والفزع فور بدء المنفذ بإطلاق النار وهربوا من المكان، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب بسلام من الموقع.

لمشاهدة فيديو العملية اضغط هنـــــــــــــــا 

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