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المفتي يحدد قيمة نصاب زكاة الزيتون ويدعو لإخراجها

الأحد 09 أكتوبر 2022 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يحدد قيمة نصاب زكاة الزيتون ويدعو لإخراجها



رام الله / سما /

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المزارعين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها.

وأوضح المفتي العام في بيان صحفي اليوم الأحد، أن من بلغ محصوله النصاب المقدر وزنا بـ(653)كغم من الحَب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، فعليه إخراج 10% منه زكاة إن كان يسقى بماء المطر، وأما إن كان يسقى بوسائل الري الأخرى فيخرج 5% منه.

وحثَّ المواطنين على العناية بأرضهم الزراعية لتبقى أرض خصب وخير ووطن لشعبنا تتمسك بها أجياله بكل إصرار وعزيمة، مستنكرا تعمد الاحتلال الاعتداء على الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون بالسلب وقلع الشجر وحرقه وإرهاب المزارعين بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمار أشجارهم، مثمنا الصمود البطولي للمزارع الفلسطيني المرابط على أرضه رغم كل الصعاب والتحديات.

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