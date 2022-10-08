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القبض على تاجر مخدرات محكوم بالسجن الغيابي 25 عاما في الخليل

الأحد 09 أكتوبر 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 تمكنت الشرطة، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على تاجر مخدرات صادر بحقه حكم غيابي بالسجن 25 عاما، بتهمة الاتجار بالمخدرات في مدينة الخليل.      

وذكـرت الشرطـة، في بيان صحفي، أنه وبناء على اتصال هاتفي ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة من مواطنين حول احتجازهم لشخص بحوزته مواد يشتبه انها مخدرة، على الفور تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات وألقت القبض عليه، وتبين انه مطلوب للعدالة منذ سنتين، وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 25 عاما، بتهمة الاتجار بالمخدرات، وغرامة مالية بمئة ألف دينار أردني.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه، واحالته لجهات الاختصاص لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه، حسب الأصول.

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