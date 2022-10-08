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لابيد :"لن نهدأ حتى نلقي القبض على المنفذ" .. انتقادات للحكومة الإسرائيلية في أعقاب عملية القدس

الأحد 09 أكتوبر 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد :"لن نهدأ حتى نلقي القبض على المنفذ" .. انتقادات للحكومة الإسرائيلية في أعقاب عملية القدس



القدس المحتلة / سما /

قال ررئيس الووزراء الاسرائيلي يائير لابيد انه لن " يهدأ بال لنا بال حتى نضع ايدينا على منفذ عملية حاجز شعفاط ".

من جانبه هاجم رئيس حزب "شاس" أرييه درعي الحكومة الإسرائيلية في أعقاب عملية إطلاق النار في القدس التي قتلت فيها مجندة وأصيب اثنين آخرين.

 
وقال درعي وفق "معاريف"، إن "العمليات منتشرة في الضفة الغربية والقدس، في مواجهة حكومة ضعيفة".
 
وأضاف: "الحكومة ضعيفة في محاربة العمليات، ولا يمكن هزيمتها إلا بيد حازمة".
 
في الشأن ذاته هاجم عضو الكنيست إيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي عومر بارليف واتهمه بالتخلى عن حياة الجنود والمقاتلين.
 
وقال بن غفير لبارليف في موقع الهجوم: "أنت وغانتس، لماذا ألغيتم الإغلاق؟، لقد جلبتم هجوماً آخر بفعل سياستكما القذرة". 

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