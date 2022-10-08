  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تردي صحة المطارد مصعب اشيتة ونقله الى المستشفى

الأحد 09 أكتوبر 2022 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تردي صحة المطارد مصعب اشيتة ونقله الى المستشفى



رام الله / سما /

 قال المحامي مصطفى شتات إنه تم نقل المطارد مصعب اشتية إلى مستشفى أريحا الحكومي بعد تدهور حالته الصحية.

وحذّر المحامي شتات في تصريحات لوسائل الإعلام، من أن يكون اشتية قد تعرض للتعذيب في سجن أريحا.

وقال شتات إن "المطارد للاحتلال والمعتقل السياسي مصعب اشتية، موقوف على ذمة محافظ نابلس، خلافا للقانون وعلى الرغم من قرار المحكمة بالإفراج عنه".

وأصدرت محكمة فلسطينية، الثلاثاء الماضي، قرارا بالإفراج عن اشتية، والمطارد عميد طبيلة، بعد 16 يوما من الاعتقال، في حين رفضت السلطة الإفراج عن اشتية بالرغم من القرار.

وحملت عائلة اشتيه السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية عامة وجهاز الأمن الوقائي خاصةً، المسؤولية عن حياة مصعب، وسلامته الصحية، والشخصية، والأمنية.

واعتقلت السلطة المطارد اشتية في أيلول/ سبتمبر الماضي ما أشعل حالة غضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة في المدينة.

ومصعب اشتية أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال، وأطلقت عليه قوات الاحتلال أنه “المطلوب الأخطر”، حيث هددت والده باغتياله أكثر من مرة.

الأكثر قراءة اليوم

مقتل مجندة إسرائيلية في عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط بالقدس (صور وفيديو)

موقع عبري: واشنطن تمنح الشيخ غطاءً من الشرعية لخلافة الرئيس عباس

"ديلي ميل": ماكرون يهاجم بايدن ويوبخه بعد تصريحاته عن بوتين ونهاية العالم النووي

تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وغانتس يهدد بتدمير لبنان

الاحتلال يكشف تفاصيل العملية العسكرية في مخيم جنين

هل سيتوقف الدوري الممتاز في غزة ؟

"إسرائيل" تستعد لتصعيد محتمل في الشمال وقناة عبرية تستعرض سيناريوهات حزب الله

الأخبار الرئيسية

14625

آخر تطورات عملية إطلاق النار في القدس .. صورة: الكشف عن هوية المجندة القتيلة

photo_2022-10-08_19-24-35

مقتل مجندة إسرائيلية في عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط بالقدس (صور وفيديو)

photo_2022-10-08_20-31-32 (2)

شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط

Screenshot_29

بالفيديو: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار

"إسرائيل" تستعد لتصعيد محتمل في الشمال وقناة عبرية تستعرض سيناريوهات حزب الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية