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اسرائيل تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ..

الأحد 09 أكتوبر 2022 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ..



القدس المحتلة / سما /

يبدأ العمل بموجب التوقيت الشتوي في اسرائيل للعام الجاري 2022، فجر يوم الأحد، الموافق 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وبموجب هذا التوقيت فإنه سيجري في تمام الساعة الثانية فجرا تحريك عقارب الساعة بساعة واحدة إلى الخلف، وينتهي بذلك العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر 219 يوما، ويُباشر العمل بالتوقيت الشتوي.

وبوشر بالعمل بـ"قانون التوقيت" في اسرائيل  منذ العام 1992 وجرى تعديله في العام 2013.

وسيستمر العمل بموجب التوقيت الشتوي هذا العام 5 أشهر، لغاية يوم الجمعة الموافق 24 آذار/ مارس 2023 إذ سينتهي العمل بالتوقيت الشتوي ويعلن بَدْء العمل بالتوقيت الصيفي.

ووفقا للقانون الذي جرت المصادقة عليه في الكنيست في العام 2013 فإن مدة سريان التوقيت الشتوي تكون مساوية للتوقيت الشتوي في دول أوروبا، والعمل بالتوقيت الصيفي 219 يوما بدلا من 160 - 190 يوما كما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.

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