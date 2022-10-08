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باريس تدخل على خط الوساطة في اتفاق ترسيم الحدود البحرية

الأحد 09 أكتوبر 2022 01:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس تدخل على خط الوساطة في اتفاق ترسيم الحدود البحرية



باريس/سما/

 أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، أنها تساهم بنشاط في الوساطة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وقالت الخارجية، في تغريدة، إن “فرنسا تساهم بنشاط في الوساطة الأمريكية الهادفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل”، معتبرة أن “الاتفاق سيعود بالنفع على البلدين وشعبيهما”.

 

وبهذا الخصوص، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بلاده تنتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين مع الإسرائيليين لتحديد مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عون، الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، الجمعة في قصر الرئاسة شرق بيروت، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.

#باريس #ترسيم الحدود البحرية #لبنان #اسرائيل

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