  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس يدعو نتنياهو إلى جلسة "إحاطة أمنية" بشأن الاتفاق مع لبنان

الأحد 09 أكتوبر 2022 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يدعو نتنياهو إلى جلسة "إحاطة أمنية" بشأن الاتفاق مع لبنان



القدس المحتلة/سما/

توجه مكتب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم، بدعوة لرئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لـ "إحاطة أمنية" في مقر الوزارة حول مقترح ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "توجه مكتب وزير الجيش بيني غانتس إلى مكتب زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بدعوة لجلية إحاطة أمنية في الكاريا (مقر وزارة الدفاع في تل أبيب)، على خلفية الاتفاق المتبلور مع لبنان بشأن الحدود البحرية".


وأضافت "توقفت الاتصالات مع لبنان في أعقاب مطالب جديدة من قبل بيروت، لكن في إسرائيل ما زالوا يعتقدون أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات"، البرلمانية المقررة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويقود نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2009 إلى 2021 معسكرا رافضا لمقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين لكل من إسرائيل ولبنان.
ويرى نتنياهو أن حكومة يائير لابيد حال وافقت على المقترح فستكون "استسلمت" لـ "حزب الله" اللبناني، زاعما أن إسرائيل ستتنازل في إطار الاتفاق عن منطقة "ذات سيادة".

وكان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله هدد في أكثر من مناسبة بأنه حال بدأت إسرائيل التنقيب عن الغاز في حقل "كاريش" المتنازع عليه بالبحر المتوسط، دون التوصل لاتفاق لترسيم الحدود، فإن ذلك لن يبقى دون رد.


وأعلنت إسرائيل رفضها ملاحظات أبداها لبنان على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، ما يهدد بتفجير الاتفاق المتبلور.


ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.

#بيني غانتس #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

موقع عبري: واشنطن تمنح الشيخ غطاءً من الشرعية لخلافة الرئيس عباس

شهيدان و 11 إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحامه جنين

إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط بالقدس (صور وفيديو)

الاحتلال يكشف تفاصيل العملية العسكرية في مخيم جنين

تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وغانتس يهدد بتدمير لبنان

هل سيتوقف الدوري الممتاز في غزة ؟

الأخبار الرئيسية

Screenshot_29

بالفيديو: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار

"إسرائيل" تستعد لتصعيد محتمل في الشمال وقناة عبرية تستعرض سيناريوهات حزب الله

photo_2022-10-08_19-24-35

إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط بالقدس (صور وفيديو)

تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وغانتس يهدد بتدمير لبنان

1063935676_0_0_3183_1790_1920x0_80_0_0_39773f8c585f967122109d791ad10ad4

السفير الأمريكي: مزاعم نتنياهو بشأن الاتفاق مع لبنان "سخيفة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية