"اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس" تهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

رام الله/سما/

هنأت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وسيادة الرئيس محمود عباس والأمتين العربية والإسلامية بحلول ذكرى مولد رسول الرحمة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

وأعربت اللجنة في بيانها الذي أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، عن أملها أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة العظيمة والمباركة على شعبنا وقد تحققت أهدافه في الحرية والاستقلال في كنف دولته الحرة وعاصمتها القدس الشريف، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والسلام والازدهار.

وجددت اللجنة بهذه المناسبة تأكيدها على المضي قدما في تكريس مبادئ الاخوّة والمحبة بين أبناء شعبنا الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه، موجهة التحية لهم على موقفهم ووقفتهم الواحدة في الدفاع عن مقدساتنا المسيحية والإسلامية، خاصة حماية كنسية القيامة والمسجد الأقصى المبارك معراج صاحب هذه الذكرى المباركة النبي محمد عليه السلام الى السماء والتي نحتفي بها مع أخوتنا المسلمين كل عام.

وابتهلت اللجنة الى الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يمّن على الجرحى الأبطال بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى والمعتقلين.