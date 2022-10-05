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البدء غدًا باختبارات حفر حقل "كاريش"

تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وغانتس يهدد بتدمير لبنان

السبت 08 أكتوبر 2022 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وغانتس يهدد بتدمير لبنان



القدس المحتلة/سما/

أكد مسؤول أميركي، مساء السبت، أن تقدما طرأ خلال نهاية الأسبوع في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية بينهما؛ حسب ما أورد موقع "واللا" الإلكتروني.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه جرى تبادل مسودات جديدة بين إسرائيل ولبنان في محاولة للتوصل إلى اتفاق وسد الفجوات لترسيم الحدود البحرية.

ووفقا لـ"واللا"، فإن الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، أجرى محادثات مع نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، المكلّف من رئيس الجمهورية، ميشال عون، بمتابعة ملف التفاوض مقابل واشنطن؛ وفي أعقاب ذلك قام الوسيط الأميركي بإبلاغ إسرائيل حول محادثاته مع الجانب اللبناني خلال نهاية الأسبوع.

وفي السياق، ذكرت قناة كان العبرية، أنه من المتوقع أن تبدأ غدًا اختبارات أولى أعمال الحفر في حقل كاريش، وذلك بعد تعطيل لأشهر، حيث قال مصدر إسرائيلي إن التأخير تم لأسباب لوجستية.

وهدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، بتدمير لبنان إذا ما هاجم حزب الله إسرائيل.

وأوضح بيني غانتس مساء السبت في مقابلة مع "ويك إند نيوز" أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تصعيد".

وأضاف "إذا ارتكب حزب الله خطأ وهاجم إسرائيل بطريقة ما.. فسوف نفكك لبنان". 

وصرح بأن اتفاقية الغاز مع لبنان جيدة وأنه لا يزال من الممكن التوصل إليها. 

وأشار إلى أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق وهي مصممة على حماية أصولها.

وتطرق وزير الجيش إلى ما قاله زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ضد الاتفاق، حيث قال: "أعرف نتنياهو منذ سنوات عديدة.. كان سيوقع عليها من الناحية الأمنية والاستراتيجية".

   

#ترسيم الحدود البحرية #غانتس

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