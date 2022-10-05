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الرئيس يستقبل في رام الله وزير الداخلية الأردني

السبت 08 أكتوبر 2022 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل في رام الله وزير الداخلية الأردني



رام الله/سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، والسفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور.

ورحب عباس، بالوزير الأردني، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الرئيس، بالدعم الكبير الذي تقدمه الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المجالات كافة، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين القيادتين الفلسطينية والأردنية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأشار سيادته، إلى أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين، مشيدا بتوقيع مذكرة تعاون مشترك في مجال مكافحة الجريمة، الامر الذي يسهم بتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات.

بدوره نقل وزير الداخلية الأردني، تحيات الملك عبد الله الثاني لسيادة الرئيس، وحرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الفلسطيني، وتقديم الإمكانيات كافة لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

#الرئيس عباس #وزير الداخلية الاردني #مازم الفراية

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