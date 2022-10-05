هل سيتوقف الدوري الممتاز في غزة ؟

غزة/سما/

قال رئيس نادي خدمات رفح كارم العطار، اليوم السبت، إن جميع الأندية في قطاع غزة متضررة وليس لديها نية لتوقف الدوري الجولة القادمة، كما يشاع.

وأضاف العطار لبرنامج الملاعب اليوم عبر إذاعة صوت القدس حول تأخر منحة الرئيس: "بدأنا الدوري بعد وعودات بتوزيع المنحة، ولأسباب غير واضحة لم نتلقاها حتى الآن.

وأشار العطار الى أن توقف الدوري يعود بالضرر على الأندية لارتباطها بعقود مع اللاعبين.

وتابع: "إذا استمر تأخير تسليم المنحة فسيكون لنا اجتماع حاسم بين مرحلتي الذهاب والإياب، مضيفا" تحملنا الكثير من الوعود ورغم ذلك حريصون على استمرار المسيرة الرياضية.

ودخلت أندية الدوري الممتاز في غزة بمشاورات حول تأخر وصول المنحة المالية من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي كان من المقرر صرفها قبل انطلاق المسابقة بناء على الوعود التي تلقتها الأندية.

وكشف مصدر مسؤول لصحيفة فلسطين ، أمس الجمعة، أن أندية الدوري الممتاز تجري ترتيبات لعقد اجتماع لرؤساء الأندية نهاية الأسبوع الجاري، للتباحث في شأن المنحة المالية وتتجه النية لتعليق المشاركة في البطولة لحين معرفة مصير المنحة.

وكانت أندية الدوري الممتاز طالبت قبل بداية الدوري بصرف متأخرات المنحة المالية عن العامين الماضيين إلى جانب معرفة نصيب هذه الأندية من قيمة رعاية البطولة من إحدى شركات الاتصالات الكبرى وهددت بتعليق مشاركاتها في كافة أنشطة الاتحاد، قبل أن تتراجع عن قرار عدم المشاركة بعد الاجتماع مع اتحاد كرة القدم.

وأضاف المصدر أن الأندية تدرس بشكل جدي تعليق المشاركة في الدوري الممتاز بداية من الجولة السادسة حال تم الاتفاق على ذلك فيما بينها، إلى جانب التواصل مع اتحاد كرة القدم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة لمعرفة مصير المنحة وسبب تأخرها بعد الوعود التي أطلقها المسؤولين بقرب صرف المنحة قبل أكثر من شهر.