  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"ديلي ميل": ماكرون يهاجم بايدن ويوبخه بعد تصريحاته عن بوتين ونهاية العالم النووي

السبت 08 أكتوبر 2022 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ديلي ميل": ماكرون يهاجم بايدن ويوبخه بعد تصريحاته عن بوتين ونهاية العالم النووي



وكالات/سما/

قالت "ديلي ميل" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحدث شرخا بمعسكر الغرب بانتقاده تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن عن أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يبدأ "هرمجدون النووية'' بأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن ماكرون رده على سؤال عن تصريحات بايدن جاء فيه: "من الضروري التحدث بحذر بشأن التهديد النووي".

وأضاف ماكرون: "يجب أن نتحدث بحكمة عند التعليق على مثل هذه الأمور".

وهذا هو التعليق الثاني لماكرون على تصريحات بايدن، إذ سبق وأعلن أمام قمة الاتحاد الأوروبي في براغ: "لطالما رفضت الانخراط في الخيال السياسي، وخاصة عندما يدور الحديث عن الأسلحة النووية.. في هذه المسألة يجب أن نكون حذرين للغاية".


وكان بايدن أطلق قبل يومين تصريحات مرتجلة، في حفل كوكتيل لجمع التبرعات لصالح الحزب الديمقراطي، أربكت المحيطين به في البيت الأبيض جاء فيها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية. لا تنخدع بفكرة أن الأسلحة التكتيكية الصغيرة ليست تهديدا كبيرا للعالم. لا أعتقد أن هناك شيئا مثل القدرة على سهولة استخدام سلاح نووي تكتيكي ولا ينتهي به الأمر مع هرمجدون".

وفي وقت سابق أكدت القيادة الروسية أن موسكو لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية وأنها ملتزمة تماما ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية، ولكنها أكدت أيضا حقها في استخدام الأسلحة النووية وفقا للعقيدة النووية الروسية، أي في حالة هوجمت روسيا أو حلفاؤها باستخدام هذا النوع من الأسلحة، أو إذا هدد العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية وجود الدولة الروسية.

#بريطانيا #بايدن

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: نصر الله انتصر والجيش يواصل الإرتعاد من حزب الله

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الاحتلال يقرر تعويض عائلة الشهيد المسن عمر أسعد بنص مليون شيكل

شهيدان و 11 إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحامه جنين

البردويل: هذا ما تريده حركة حماس من حوارات المصالحة في الجزائر

مفوض شرطة الاحتلال يحذر من تفجر الأوضاع بسبب "روتمان"

شهيدان برصاص الاحتلال في رام الله وقلقيلية

الأخبار الرئيسية

Screenshot_27

موقع عبري: واشنطن تمنح الشيخ غطاءً من الشرعية لخلافة الرئيس عباس

photo_2022-10-08_14-07-45

الاحتلال يكشف تفاصيل العملية العسكرية في مخيم جنين

2022-10-05_09-02-50_724006

فشل إسرائيلي بحل لغز المقاومة بالضفة

Screenshot_23 (1)

شاهد: إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس

photo_2022-10-08_13-09-02

صور: تشييع جثماني الشهيدين مهدي لدادوة وعادل داوود في رام الله وقلقيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية