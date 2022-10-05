مفوض الاونروا يختتم زيارة هامة لليابان

القدس المحتلة/سما/

اختتم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، السيد فيليب لازاريني، زيارة رسمية إلى طوكيو في الفترة من 5 إلى 7 تشرين الأول، التقى خلالها بوزير الخارجية الياباني معالي السيد يوشيماسا هاياشي، والعديد من كبار المسؤولين اليابانيين والأمميين، إضافة إلى السفراء العرب المقيمين في اليابان. وسلط المفوض العام الضوء على الحالة الحرجة للاجئي فلسطين والأزمة المالية للوكالة، كما ناقش سبل حشد الدعم المستدام.

وخلال الاجتماعات التي عقدها، أشاد السيد لازاريني بالدعم السياسي الذي تقدمه اليابان للاجئي فلسطين وللأونروا وقدم إيجازا لمحاوريه حول تدهور أوضاع لاجئي فلسطين في كافة أرجاء المنطقة. وطالب المفوض العام باستمرار التضامن الياباني مع لاجئي فلسطين، لا سيما خلال هذه السنة التي تشهد تجديد مهام الولاية وفي ضوء الذكرى السبعين للعلاقات بين اليابان والأونروا في عام 2023.

وقال السيد لازاريني: "تعد اليابان من ضمن أهم الداعمين السياسيين والماليين للأونروا. إن هذا الدعم الثابت هو حجر الزاوية الذي يرتكز عليه عمل الأونروا مع لاجئي فلسطين ومن أجلهم. إنني أشكر حكومة اليابان على لطفها وكرمها تجاه أولئك الذين يعانون من أطول أزمة للاجئين في العالم. كما وأتطلع إلى مواصلة تعاوننا".

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة اليابان مانح مخلص للأونروا، حيث عملت على دعم الوكالة منذ عام 1953. وفي عام 2021، كانت حكومة اليابان خامس أكبر متبرع للوكالة. وبفضل الدعم الدائم من المانحين مثل حكومة اليابان، أصبحت الوكالة قادرة على تقديم خدمات حيوية للاجئي فلسطين في كافة أرجاء الشرق الأوسط بمواجهة تحدياتها المستمرة.