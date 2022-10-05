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أكثر من 1600 قرار اعتقال إداري منذ مطلع 2022

السبت 08 أكتوبر 2022 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 1600 قرار اعتقال إداري منذ مطلع 2022



رام الله/سما/

رصد مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، أكثر من 1600 قرار اعتقال إداري أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرى فلسطينيين منذ مطلع العام 2022.

وأوضح "مركز فلسطين" في بيان له اليوم السبت، أن محاكم الاحتلال أصدرت 885 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين 2-6 شهور، ووصلت لـ 5 مرات لبعض الأسرى.

وأردف المركز الحقوقي، أن الاحتلال أصدر في ذات الفترة 720 قرارًا إداريًا جديدًا بحق أسرى (لأول مرة)؛ غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.


وقال إن الاحتلال صعد بشكل كبير جدا من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري.

من جانبه، أفاد مدير المركز، رياض الأشقر، بأن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت في الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ؛ "ووصلت في الوقت الحالي لحوالي 760 أسيرًا، بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتان، و4 قُصر".

وعدّ "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضابط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف.

ووصف محاكم الاحتلال بـ "الصورية، التي تُصدر أوامر إدارية جديدة أو تجدد فترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها".

 وبين أن تصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري، والظلم الذي يشعر به الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان بهذه السياسة، دون وجه حق، دفع العشرات منهم لخوض إضرابات عن الطعام.

وطالب، السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري للمحاكم الدولية. مؤكدًا: "الاحتلال يخالف كافة الشروط والإجراءات القضائية الدولية، ويستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي".

#اعتقال ادراي

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