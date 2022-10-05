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اصابتان أحدهما خطيرة في جريمة إطلاق نار باللد

السبت 08 أكتوبر 2022 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابتان أحدهما خطيرة في جريمة إطلاق نار باللد



اللد/سما/

أصيب شخصان بجروح خطيرة ومتوسطة من جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة اللد، اليوم السبت.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتشهد اللد، في الآونة الأخيرة، حوادث عنف وإطلاق نار متكررة؛ من دون أن تحرك الشرطة ساكنا من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وفي جديدة المكر، قتل بالأمس مأمون رباح، في الخمسينيات من عمره، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، وذلك بعد أقل من عامين من مقتل ابنه، وسام رباح، الذي راح ضحية جريمة إطلاق نار في مطلع العام 2021.

وصباح اليوم، السبت، توفي الشاب أمير سميح سعدي (26 عاما) من مدينة عكا، متأثرا بجروحه من جراء انفجار سيارة خصوصية نتيجة عبوة ناسفة، حسب الاشتباه، في أحد شوارع المدينة، قبل أسبوعين.

#اللد

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