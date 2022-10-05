موسكو/سما/

كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها، السبت، عن تعيين، الجنرال سيرجي سوروفيكين، قائدا للقوات الروسية لإدارة المعارك في أوكرانيا.

ويأتي قرار تعيين قائد جديد للقوات الروسية في أوكرانيا، بالتزامن مع التراجع الكبير الذي تعرضت له قوات موسكو في الفترة الأخيرة.

وتعرض جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية، لحادث تفجير اليوم السبت، والذي يعتبر ضربة قوية لموسكو في الحرب.

وكشفت تقارير إعلامية، عن تأثير تفجير جسر القرم على الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة باعتباره ممرا مهما لعبور المعدات العسكرية الروسية إلى مناطق القتال.

وذكرت وكالة رويترز في تقريرها أن انفجار جسر القرم أدى إلى انهيار أجزاء من الطريق مما تسبب في إلحاق ضرر بطريق إمداد مهم للقوات الروسية في أوكرانيا.



وتمثل شبة جزيرة القرم طريق إمداد رئيسي للقوات الروسية التي سيطرت على معظم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، ولميناء سيفاستوبول البحري.

وبالتزامن مع ذلك أعلن مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليج كريوتشكوف اليوم السبت، عن إنشاء ممر بري بديل عبر المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرا وذلك بعد إغلاق جسر القرم.