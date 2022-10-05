"الأوقاف" تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف في الحرم الإبراهيمي الشريف

الخليل/سما/

أحيت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، ذكرى المولد النبوي الشريف في احتفال حاشد أقامته في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، برعاية وحضور وزير الأوقاف حاتم البكري.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالذكرى بمسيرة كشفية جابت شوارع وحارات البلدة القديمة، وصولا للحرم الابراهيمي الشريف، وتم البدء بتلاوات للقرآن الكريم ودروس وعظيه وأناشيد ومدائح دينية.

وزحف آلاف من أهالي مدينة الخليل وزوارها الى الحرم الإبراهيمي الشريف لإحياء هذه المناسبة العظيمة والمشاركة في الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على مداخل الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة.

ونقل البكري تحيات الرئيس محمود عباس للحضور، مثمنا دورهم الكبير والإيجابي في دعم صمود الحرم الإبراهيمي الشريف، مؤكدا أن الإجراءات التعسفية التي تطال الحرم الإبراهيمي الشريف تعد على الديانات السماوية، وحرية العبادة، التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.

وشكر جميع العاملين في الحرم الإبراهيمي الشريف على جهودهم الكبيرة في خدمته وحمايته، مشيرا إلى أن الوزارة تولي الحرم أهمية خاصة من خلال زيادة عدد الحراس والبرامج التي تعزز من الرباط فيه.