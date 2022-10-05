"المبادرة الوطنية" تعلن مشاركة وفدها في لقاء الجزائر

رام الله/سما/

رحبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والقيادة الجزائرية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإسناد النضال العادل للشعب الفلسطيني.

وأكدت المبادرة في تصريح صحفي، اليوم السبت، مشاركة وفدها في اجتماع الجزائر استجابة للدعوة الجزائرية الكريمة.

وأضافت أن نجاح الجهود الجزائرية المخلصة يعتمد على التجاوب الصادق والإرادة الحقيقية من جانب القوى الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني على برنامج وطني كفاحي لمجابهة الاحتلال وجرائمه و نظام "الأبارتهايد" والتمييز العنصري الإسرائيلي.رحبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بجهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والقيادة الجزائرية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإسناد النضال العادل للشعب الفلسطيني.

وأكدت المبادرة في تصريح صحفي، اليوم السبت، مشاركة وفدها في اجتماع الجزائر استجابة للدعوة الجزائرية الكريمة.

وأضافت أن نجاح الجهود الجزائرية المخلصة يعتمد على التجاوب الصادق والإرادة الحقيقية من جانب القوى الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني على برنامج وطني كفاحي لمجابهة الاحتلال وجرائمه و نظام "الأبارتهايد" والتمييز العنصري الإسرائيلي.