جماهير شعبنا تشيع جثمان الشهيد محمود الصوص في مخيم جنين

جنين/سما/

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد محمود مؤيد الصوص (18 عاما) إلى مقبرة الشهداء في المخيم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين للشهيدين الصوص وضراغمة وجاب شوارع المدينة وتم نقل جثمان الشهيد ضراغمة إلى طوباس مسقط رأسه، فيما انطلقت مسيرة التشييع للشهيد الصوص التي شارك فيها آلاف المواطنين، من أمام مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان في مدينة جنين، باتجاه مخيم جنين مسقط رأس الشهيد، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وجاب جثمان الشهيد شوارع مدينة جنين ومخيمها، ورفع المشاركون جثمان الشهيد الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات والشعارات المنددة بعملية إعدام الشهيدين.

وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف لجانب شعبنا الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر وعمليات تصفية وإعدام.

وتحولت المسيرة إلى مهرجان خطابي ألقيت فيه عدة كلمات نددت بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء المخيم، وكافة أبناء شعبنا.

وكان استشهد شابان، اليوم السبت، وأُصيب 11 مواطنا، بينهم ثلاثة بحالة خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمدينة جنين ومخيمها.

-