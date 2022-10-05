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وزير الداخلية ونظيره الأردني يوقعان مذكرة تعاون بمجال مكافحة الجريمة

السبت 08 أكتوبر 2022 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الداخلية ونظيره الأردني يوقعان مذكرة تعاون بمجال مكافحة الجريمة



رام الله/سما/

وقع وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ونظيره الأردني مازن الفراية، اليوم السبت، بمقر الوزارة في رام الله، مذكرة تعاون مشترك في مجال مكافحة الجريمة.

وأكد هب الريح خلال توقيع الاتفاقية التي حضرها، سفير المملكة الأردنية لدى فلسطين عصام البدور، ووكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، والمساعد الأمني للوزير اللواء محمد الجبريني، وقادة الأجهزة الأمنية، أهمية الشراكة بين البلدين والشعبين الشقيقين لمواجهة التحديات المشتركة على كافة الصعد والمستويات، وأن توقيع المذكرة مع وزارة الداخلية الأردنية يأتي في سياق تعزيز هذه العلاقات وبما يخدم مصالح الشعبين.

من جانبه، عبر الفراية عن سعادته لزيارة فلسطين والالتقاء بنظيره الفلسطيني في رام الله، مؤكدا أهمية هذا اللقاء للجانب الأردني الذي يضع التعاون وتطوير العلاقات مع الجانب الفلسطيني على سلم أولوياته.

وكان هب الريح قد استقبل نظيره الأردني في مدينة أريحا، بحضور المحافظ جهاد أبو العسل، ومدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا، ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة، ويتخلل الزيارة لقاءات عمل تتناول عددا من الموضوعات تهم الجانبين.

#اللواء زياد هب الريح

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