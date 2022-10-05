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نقابة الصحفيين تدين قرصنة الاحتلال لفضائية "معا"

السبت 08 أكتوبر 2022 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تدين قرصنة الاحتلال لفضائية "معا"



رام الله/سما/

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، القرصنة الالكترونية التي تعرضت لها فضائية معا صباح اليوم.

ووصفت نقابة الصحفيين في بيان لها، اليوم السبت، تعرض فضائية "معا" لقرصنة الكترونية من خلال اختراق شاشتها وبث رموز وشعارات تمثل الاحتلال الإسرائيلي، بالقرصنة التي تستهدف الاعلام الفلسطيني كجزء من مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تستهدف الرواية الفلسطينية، ما يؤكد أن منظومة الاحتلال ولفيفها يقفون خلف هذا الانتهاك.

وأشارت إلى أنها قامت بمخاطبة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي بالواقعة التي تأتي في سياق محاولات الاحتلال لرهيب الاعلام الفلسطيني وسط جرائم ومجازر يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

#نقابة الصحفيين #فضائية معا

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