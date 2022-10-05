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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

السبت 08 أكتوبر 2022 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد 9 أكتوبر.

وقالت الهيئة في بيان ، "إن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (70) من كشف رقم (2022/34) 

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وأضافت أن السفر سيشمل االحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/39) 

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ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وأنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وشددت على أنه "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه"

ونوهت الهيئة لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وذكرت أنه للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط اضغط هنا

http://‏https://eservice.moi.gov.ps/

#السفر عبر معبر رفح #آلية السفر عبر معبر رفح

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