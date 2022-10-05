الاحتلال يكشف تفاصيل اقتحام مخيم جنين اليوم

جنين/سما/

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تفاصيل ما جرى من اقتحام لمخيم جنين، صباح اليوم.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال: "أن قوات الجيش نفذت مهمة في جنين وتمكنت من اعتقال المطلوب صالح أبو زينة 25 عاما من حركة الجهاد الإسلامي".



وقال: "إن المطلوب أبو زينة يقف خلف نشاط مسلح، وكان قد أدين سابقا بتهمتين وأفرج عنه في 2020 لكنه عاد للعمل المسلح"، زاعمًا بأن: "أبو زينة خطط ونفذ عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلي".



كما وأعلن جيش الاحتلال أن: "قوات الجيش اعتقلت مطلوبا في جنين، وأن هناك تبادل لإطلاق النار"، ليعلن الإعلام العبري فيما بعد "إصابة جندي إسرائيلي بجروح في الفخذ خلال الاشتباكات في جنين".

وجاء في بيان الجيش:"العملية العسكرية في مدينة جنين هي الأكبر من نوعها، وعلينا الاستعداد لتطور جديد بالأيام المقبلة".



يشار إلى أنه استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل هناك.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى جنين، على أن الفتى أحمد محمد حسين دراغمة (17 عاما) من سكان محافظة طوباس، ارتقى قبل قليل متأثرا بإصابته الخطيرة في منطقة الرأس خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين.

كما أعلن مصدر طبي في مستشفى ابن سينا، عن استشهاد الفتى محمود الصوص (17 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في منطقة الرقبة.



