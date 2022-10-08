زاخاروفا تعلق على رد فعل كييف على حادث جسر القرم

موسكو/سما/

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رد فعل نظام كييف على التفجير الذي وقع في جسر القرم فجر اليوم، يؤكد "الطبيعة الإرهابية" لذلك النظام.



وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام": "رد فعل نظام كييف على تدمير بنية تحتية مدنية يشهد على طبيعته الإرهابية".

وفي وقت سابق ألمح ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، إلى وقوف كييف وراء تفجير على جسر القرم، حيث وصف ما حدث بأنه "بداية"، داعيا إلى "تدمير كل ما هو غير قانوني".

وأفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.